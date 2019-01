"Ik wil elke dag dicht bij de burger staan" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Anthony Statius

08 januari 2019

08u17 0

Barbara Lanny-Hallums (Welzijn) is het enige nieuwe gezicht in het schepencollege van Sint-Martens-Latem. Ze is bevoegd voor cultuur, sociale zaken, generatiebeleid, toerisme en volksgezondheid. Ook wordt ze voorzitter van het Bijzonder Sociaal Comité. "Ik geef mijn carrière op voor de politiek. Mijn ambitie is om dagelijks dicht bij de burger te staan."

Voor Barbara (53) is politiek de tweede carrièreswitch in haar leven. Ze volgde een master in de kinesitherapie en werkte vijftien jaar met hartpatiënten in een Gents ziekenhuis. Daarna werkte ze dertien jaar als sales, marketing en market development manager in de medische technologie. "Deze job heb ik nu opgegeven omdat dit niet combineerbaar is met een mandaat schepen", zegt Barbara. "Mijn grootvader was 40 jaar geleden schepen in Menen. Tot dusver mijn politieke verleden. Als schepen kan ik het sociale aspect van de kinesitherapie combineren met het ondernemerschap uit de sales", zegt ze. "Zorg voor cultuur in onze kunstenaarsdorpen Sint-Martens-Latem en Deurle zijn belangrijke uitdagingen. Mijn moeder was gids in Brugge. Ik ben opgegroeid tussen de geschiedenis- en kunstboeken. Als moeder van drie heb ik affiniteit met de jeugd. Ik sta altijd open voor kritiek, zolang het maar constructief is. Ik wil dagelijks dicht bij de burger staan zodat ik steeds in hun belang kan handelen." (ASD)