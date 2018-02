Zes jaar Belgisch topwielrennen ZOTTEGEM, HERZELE EN SINT-LIEVENS-HOUTEM GAAN SAMENWERKING AAN FRANK EECKHOUT

09 februari 2018

02u24 22 Sint-Lievens-Houtem Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem organiseren vanaf volgend jaar, zes jaar lang een Belgische kampioenschap wielrennen. "We starten in 2019 met het BK tijdrijden voor de jeugdcategorieën. Kers op de taart wordt het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg voor dames en heren elite in 2024", glunderen burgemeesters Jenne De Potter, Johan Van Tittelboom en Lieven Latoir.

De stad Zottegem en de gemeenten Herzele en Sint-Lievens-Houtem hebben een akkoord bereikt met de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond om zes jaar lang een Belgisch kampioenschap wielrennen te organiseren. Daarin zullen alle disciplines van het wegrennen aan bod komen, met als orgelpunt de organisatie van het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg voor dames en heren elite in 2024. Deze drie gemeenten werken al langer samen op verschillende beleidsniveaus en vormen samen een eengemaakte politiezone. "De politiezone heeft ervaring met het begeleiden van grote manifestaties in de drie gemeenten. Dat de gemeenten nu ook op sportief niveau de handen in elkaar slaan, is dan ook maar een kleine stap", zeggen de burgemeesters.





Het eerste kampioenschap is een BK tijdrijden voor alle jeugdcategoriën in 2019. "Het jaar daarop staat het BK op de weg voor nieuwelingen geprogrammeerd. Dan volgen nog het BK op de weg voor junioren in 2021, het BK op de weg voor U23 en elites zonder contract in 2022 en het BK tijdrijden voor dames en heren elite in 2023. Streekgenoot Peter Van Petegem werd aangesteld als koersdirecteur en heeft zijn engagement toegezegd", aldus de burgervaders.





Sterke samenwerking

Zottegems burgemeester Jenne De Potter is tevreden over de regeling. "We zijn zot van de koers. Het is dan ook geweldig dat we alle leeftijdscategorieën en zowel tijdrijden als wegwielrennen aan bod zullen laten komen op het grondgebied van onze politiezone", vertelt De Potter. "Zo kunnen we gedurende vijf jaar toeleven naar de finale in 2024, met de aankomst van het BK voor vrouwen en mannen elite in Zottegem."





"Ons bod is een goed bewijs van de sterke samenwerking tussen onze drie gemeenten", zegt Johan Van Tittelboom, burgemeester van Herzele. "We hebben geen fusies nodig om te tonen dat we als burgemeesters uitstekend kunnen samenwerken. Deze samenwerking leidt nu tot een mooi project dat een grote meerwaarde is voor alle drie onze gemeenten."





Aantrekkelijk parcours

Burgemeester Lieven Latoir van Sint-Lievens-Houtem doet nog wat plannen uit de doeken. "In een volgende fase gaan we nu aan de slag om voor elke wedstrijd een aantrekkelijk parcours uit te tekenen dat de vele troeven van onze prachtige streek in beeld zal brengen. Persoonlijk kregen wij contact met het topwielrennen via Serge Baguet en wij zijn ervan overtuigd dat hij zeer gelukkig zou zijn geweest met dit project", aldus Latoir. "Via de Belgische kampioenschappen kunnen we onze drie gemeenten promoten, ook in het belang van onze lokale economie."