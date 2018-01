Zaakvoerder krijgt geen straf na dodelijk arbeidsongeval 02u46 4

Zaakvoerder M.N. is schuldig bevonden aan de dood van één van zijn arbeiders op 14 maart 2016. De Poolse arbeider maakte een dodelijke val toen hij een knotwilg aan het snoeien was in een tuin aan de Ossenbroeck in Sint-Lievens-Houtem. De rechter oordeelt nu dat M.N. als zaakvoerder en preventieadviseur wel degelijk schuld heeft aan het ongeval, maar verleent hem de gunst van de opschorting.





De arbeidsauditeur en de burgerlijke partij achtten de zaakvoerder verantwoordelijk voor het ongeval omdat hij onvoldoende veiligheidsmaatregelen had genomen. Volgens hen was het slachtoffer niet opgeleid om wilgen te knotten en beschikte hij niet over het nodige materiaal om dat op een veilige manier te doen. De verdediging benadrukte dan weer dat het bedrijf wel degelijk uitgebreide veiligheidsvoorschriften had, maar dat het slachtoffer er zelf voor koos om geen helm en touwen te gebruiken. "Het was gewoon een jammerlijk ongeval", zei de advocaat van M.N. De rechter oordeelt nu dat M.N. schuld heeft aan het ongeval, maar legt de man geen straf op. (LDO)