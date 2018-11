Woonwijk in beekvallei krijgt groen licht, tot ongenoegen van actiecomité: “Negatief advies is niet gevolgd” Frank Eeckhout en Lieke D'hondt

25 november 2018

16u57 0 Sint-Lievens-Houtem De woonwijk in de beekvallei tussen ‘s Hondshuffel, de Schoolstraat en de Monseigneur Meulemanstraat in Sint-Lievens-Houtem mag er komen. De provincie Oost-Vlaanderen heeft de verkavelingsvergunning voor het noordelijk en zuidelijk deel goedgekeurd. Dat tot grote teleurstelling van het actiecomité van de buurt. “De provincie gaat in tegen het advies van haar eigen specialisten.”

Twee projectontwikkelaars hebben van de deputatie Ruimtelijke Ordening van de provincie groen licht gekregen om te bouwen op het noordelijke en zuidelijke deel van de beekvallei in ’s Hondshuffel. Ze plannen er alles samen meer dan 180 woningen en appartementen. De buurt is tegen het groots opgevatte bouwproject en is verontwaardigd dat de provincie de vergunningsaanvraag heeft goedgekeurd.

“De provincie legt de adviezen van haar eigen administratie naast zich neer, want de provinciaal ambtenaar adviseerde in september nog volledig negatief voor het gedeelte noord”, verduidelijken de leden van het actiecomité. “Dat was niet de eerste keer, want in augustus 2015 ontving de provincie al eens een negatief advies van haar specialisten. Dat was voorafgaand aan het principieel akkoord. Wij vragen ons af waarom de provincie eigenlijk nog een administratie heeft, als ze haar advies telkens volledig negeert.”

Negatief advies van gemeente

De plannen voor het zuidelijke deel van de beekvallei kregen zelfs een negatief advies van het gemeentebestuur, maar ook daar verleent de provincie nu de nodige vergunningen. “De volledige ontsluiting van het verkeer zal verlopen via het smalle straatje in de Hofkouter, vlak bij de basisschool. Hier was de gemeente zelf volledig tegen. We vragen ons af of zij hun verantwoordelijkheid zullen nemen door de vergunning te betwisten. Anders zal het project niet voor één maar voor twee nieuwe gevaarlijke verkeersinfarcten zorgen in Sint-Lievens-Houtem”, aldus het actiecomité.

Raad voor vergunningsbetwistingen

Het actiecomité is niet enkel bezorgd om de verkeersdrukte die het project met zich mee zal brengen. De bouwplannen situeren zich ook in overstromingsgebied en bovendien is er volgens hen en de Vlaamse overheid geen woonbehoefte aangetoond om een woonuitbreidingsgebied van dergelijke omvang aan te snijden. “De beslissing om dit gebied als woonuitbreidingsgebied in te kleuren dateert al van de jaren 70. Toen stond niemand stil bij de klimaatsverandering die we nu meemaken. We moeten bewuster omgaan met het volbouwen en verharden van Vlaanderen en dat in de eerste plaats in overstromingsgevoelige gebieden. We vinden het dan ook onbegrijpelijk dat de provincie hier geen enkel gehoor aan geeft. We zullen hiervoor opnieuw contact opnemen met de Vlaamse overheid”, reageert het actiecomité.

De buurtbewoners hopen ook dat het nieuwe provinciebestuur dat in januari aan de slag gaat, een andere mening heeft over het dossier. “We zijn ervan overtuigd dat er voldoende aspecten zijn die niet in orde zijn en zullen samen overwegen of we naar de raad voor vergunningsbetwistingen stappen.”