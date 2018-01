Werkstraf voor bankbediende die klanten besteelt 02u42 0 Sint-Lievens-Houtem Een vrouw uit Sint-Lievens-Houtem die in haar functie als bankbediende 200.000 euro stal van klanten, is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een geldboete van 6.000 euro.

E.V.H. sjoemelde met effecten, inde coupons van haar klanten en schreef hun geld over naar haar eigen rekeningen toen ze bij Belfius Bank werkte. Tussen 2009 en 2015 lichtte ze zo vooral haar eigen familieleden op. Dat deed ze volgens het Openbaar Ministerie enkel om zichzelf te verrijken. Na zes jaar frauderen om de ene financiële put na de andere te vullen, kwam de oplichting aan het licht. Na een onderzoek van Belfius Bank verkocht E.V.H. haar huis om alle slachtoffers te vergoeden. De vrouw zei in de rechtszaal zelf niet te weten waarom ze haar familie oplichtte, maar drukte wel haar spijt uit. Hoewel het Openbaar Ministerie een jaar cel met uitstel had gevraagd, veroordeelt de rechter haar nu tot een werkstraf van 120 uur en een boete van 6.000 euro. (LDO)