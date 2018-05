Werken Eandis in Kerkstraat 17 mei 2018

02u48 0

Wagro, de aannemer die in opdracht van Eandis de herstellingswerken uitvoert in de Kerkstraat in Letterhoutem start vandaag met asfalteringswerken. "Eerst wordt de bestaande asfaltlaag afgeschraapt, waarna een nieuwe toplaag wordt gegoten. De werken nemen slechts één dag in beslag waardoor de weg vrij is tijdens het kermisweekend", laat schepen van Openbare Werken Tim De Knyf (NH) weten. Door de werken wordt de straat van deze morgen tot vrijdagmiddag afgesloten. In de weken nadien zullen ook de boordstenen en trottoirs worden hersteld waar nodig. (FEL)