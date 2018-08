Welk verkeersbord moet je volgen? Frank Eeckhout

02 augustus 2018

12u00 3 Sint-Lievens-Houtem Mag je ter hoogte van de wegversmalling op de Balei in Sint-Lievens-Houtem nu 30 of toch 50 kilometer per uur rijden?

Wie via de Kampenstraat van Borsbeke naar Herzele rijdt, komt ter hoogte van de wegversmalling aan de Balei voor een dilemma te staan. Daar lijken twee verkeersborden elkaar immers tegen te spreken. Voor alle duidelijkheid: het is wel degelijk het onderste verkeersbord dat hier het laatste woord heeft. Je mag dus niet sneller dan 30 kilometer per uur rijden door deze wegversmalling. Al moet gezegd dat het wel ietwat verwarrend is wanneer twee verkeersborden op deze manier opgesteld worden.