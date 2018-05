Wandelaars willen geen woonwijk in beekvallei 28 mei 2018

02u38 0 Sint-Lievens-Houtem Zo'n 200 wandelaars zijn gisteren door de beekvallei tussen 's Hondshuffel, de Monseigneurs Meulemanstraat en de Schoolstraat getrokken om te protesteren tegen de komst van een megalomane woonwijk.

'Voor een leefbaar en groen Houtem', stond er te lezen op een spandoek die de wandelaars ontvouwden in de beekvallei. "Bewoners en omwonenden dienden massaal bezwaarschriften in tegen de komst van de wijk. Vooral een toename van de verkeersdrukte, de ontsluiting via de gewestweg en onduidelijk over de verkeerscirculatie doet bij velen de wenkbrauwen fronsen. Tot op heden kregen we van het gemeentebestuur nog geen duidelijk antwoord op onze vragen en opmerkingen. De aanleg van de wegen werd met een heel nipte meerderheid goedgekeurd. Daaruit blijkt dat er politiek geen draagvlak is voor de komst van een nieuwe wijk. We roepen het schepencollege dan ook op om goed na te denken voor ze een definitieve beslissing neemt volgende maand. Het actiecomité is niet tegen een mogelijke verkaveling, maar eist dat die kleinschaliger en vooral leefbaarder wordt voor de buurt. Nu zijn meer dan 200 woningen voorzien op een krappe oppervlakte. Dat is meer dan er in heel deelgemeente Zonnegem staan", klinkt het bij buurtcomité Leefbaar 's Hondshuffel-Hofkouter-Mgr. Meulemanstraat. (FEL)