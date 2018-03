Vrouw wordt onwel en botst op tegenligger 14 maart 2018

In de Gentsestraat in de Houtemse deelgemeente Zonnegem is gisteren een vrouw uit Westrem onwel geworden en op een tegenligger gebotst.





Een ooggetuige, die achter de vrouw reed, stelde zich al vragen over het rijgedrag van zijn voorligger. "De vrouw slingerde met 40 per uur over de weg en reed recht op een bestelwagen af die uit de andere richting kwam. Die minderde nog vaart, maar kon een aanrijding niet meer vermijden", getuigt de man. Een buurtbewoonster schoot meteen ter hulp en liet de vrouw plaatsnemen op een stoel in afwachting van de ziekenwagen.





De vrouw werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de bestelwagen, een man uit Heldergem, raakte niet gewond. Beide voertuigen werden getakeld. (FEL)