Vrouw met 3,4 promille 'kan er goed tegen' 26 januari 2018

J. D. W. uit Sint-Lievens-Houtem kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 3.400 euro opgelegd nadat ze met maar liefst 3,4 promille alcohol in het bloed een geparkeerd voertuig aanreed op de Markt in Sint-Lievens-Houtem. De dame was niet aan haar proefstuk toe. "Het gaat om hoge graad van intoxicatie, maar mijn cliënte is behoorlijk zwaar. Ze kan er dus goed tegen", klonk het opmerkelijke excuus van haar advocaat. De politierechter was niet onder de indruk. Hij legde de dame naast de zware geldboete ook nog 3 maanden rijverbod op. Haar rijbewijs krijgt ze pas terug na het opnieuw slagen in medische en psychologische proeven. (TVR)