Voorzitter Cultuurraad is Livinius 2018

11 november 2018

Herman Laneau, voorzitter van de Cultuurraad, had de eer om zaterdagavond de onthoofde Heilige Livinius te zijn tijdens de historische stoet op de opening van Winterjaarmarkt 2018 in Sint-Lievens-Houtem. De traditie wil dat het figuur telkens door een onberispelijke man van stand wordt uitgebeeld. Een eis van Keizer Karel om de processie naar Houtem in stand te houden. Herman is sinds jaar en dag betrokken bij het Davidsfonds in zijn woonplaats Vlierzele en is sinds 1982 voorzitter van de Cultuurraad. Hij lag mee aan de basis van de oprichting van de cultuurdienst en de festiviteiten rond de Winterjaarmarkt.