Voorjaarsconcert Yamco 30 maart 2018

Onder leiding van dirigent Andy Sorgeloos brengt De Houtemse muziekvereniging Yamco op zaterdag 7 april om 20 uur zijn voorjaarsconcert Hint of Big Band in CC De Fabriek. Het concert wordt een allegaartje van smooth swing en sweet sixties tot hedendaagse pop. Tickets voor dit concert kosten 10 euro en zijn te verkrijgen via





voorzitter@youthandmusic.be, pr@youthandmusic.be, bij de leden of aan de kassa. (FEL)