Voetganger negeert rood licht bij spoorwegovergang: 240 euro boete Lieke D'hondt

27 maart 2019

13u50 0 Sint-Lievens-Houtem Een 44-jarige vrouw uit Sint-Lievens-Houtem zal in het vervolg beter opletten als ze een spoorwegovergang oversteekt. De dame heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden omdat ze nog overstak terwijl de lichten al op rood stonden en het belsignaal weerklonk.

“Ik had niet gezien dat de lichten al op rood stonden en ik was al halverwege toen de bel begon te rinkelen”, vertelt de vrouw aan de politierechter. “Ik wist niet of ik moest terugkeren of doorlopen, maar heb voor het laatste gekozen. Ik ben me maar al te goed bewust van mijn voorbeeldfunctie, maar ik heb niet doelbewust het signaal genegeerd.”

De politierechter spoort de vrouw aan om toch beter op te letten. “Dergelijke situaties zijn echt gevaarlijk. Bovendien zijn er veel campagnes rond de veiligheid aan spoorwegen.” Hij legt de vrouw een boete van 240 euro op.