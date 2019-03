Vlaamse Overheid steunt buurtbewoners in

beroep tegen verkaveling ‘s Hondshuffel Frank Eeckhout

23 maart 2019

10u47 0 Sint-Lievens-Houtem Het actiecomité Leefbaar ‘s Hondshuffel-Hofkouter-Mgr. Meulemanstraat, dat zich verzet tegen de komst van een megalomane verkaveling in Sint-Lievens-Houtem, heeft officieel beroep aangetekend bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Ook de Vlaamse overheid, met name het Departement Omgeving, tekende beroep aan tegen die beslissing.

Het project zaait ondertussen al enkele jaren voor de nodige onrust bij de buurtbewoners uit Sint-Lievens-Houtem. “Het dossier staat dan ook bol van de onregelmatigheden. In 2014 ging de gemeente in tegen het advies van de gemeente commissie ruimtelijke ordening. Op die manier vond het dossier zijn weg tot op de provincie onder leiding van Geert Versnick, die ondertussen om welbekende redenen ook al niet meer politiek actief is. Het negeren van dergelijke adviezen is iets dat maar blijft terugkomen in dit dossier", verdedigt het actiecomité zich.

In 2015 ging de provincie in tegen het advies van zijn eigen stedenbouwkundig ambtenaar en eind vorig jaar gebeurde opnieuw hetzelfde. De buurtbewoners zijn enorm opgetogen dat de Vlaamse overheid woord houdt en eveneens in beroep gaat bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. “Zowel de provincie als de gemeente werden hiervan in 2015 op de hoogte gebracht door de Vlaamse overheid, maar negeerden dit volledig. Het is onbegrijpelijk dat in deze tijd dergelijke dossiers nog steeds zo politiek op een dergelijke manier kunnen gestuurd worden. Ondertussen verkondigt het gemeentebestuur dat ze beroep aantekent tegen de beslissing van de provincie. Dat dit zich beperkt tot het gedeelte zuid, wordt gemakkelijkheid halve niet vermeld. Het gemeentebestuur besliste immers onlangs om ook een advocaat aan te stellen om zijn belangen te verdedigen tegen de Vlaamse Overheid. Wij vernemen van onze raadsman dat dit opnieuw hoogst ongebruikelijk is. Waarom wil het Nieuw Houtem bestuur extra belastingssgeld vrijmaken om een private project ontwikkelaar verder te steunen”, vragen de buurtbewoners zich af.