Vince Geens van Klim-Op wint schrijverswedstrijd 14 februari 2018

Davidsfonds Vlierzele heeft opnieuw de laureaten van de Junior Journalist-wedstrijd bekroond. Deze keer kregen de deelnemers geen gemakkelijke opdracht. Het thema was 'Vriendschap' en dat in de ruimste zin van het woord. De scholen uit Sint-Lievens-Houtem namen deel met de derde graad. Algemeen winnaar werd Vince Geens uit het vijfde leerjaar van Klim-Op Bavegem met een ontroerend verhaal over echte vriendschap voor het leven. Vince werd beloond met een prachtig boekenpakket.





(FEL)