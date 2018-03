Vijftiende bondsquiz 01 maart 2018

Gezinsbond Vlierzele/Zonnegem organiseert op zaterdag 10 maart om 20 uur al voor de vijftiende keerr een bondsquiz in Zaal 't Kerksken in Letterhoutem. Deze quiz is niet bestemd voor beroepskwissers maar is gekend voor zijn aangename sfeer met een grote variatie aan vragen voor jong en oud. Zowel Gezinsbondsleden als niet-leden zijn welkom. Voor elke deelnemer is een leuke naturaprijs voorzien. Inschrijven kan via mail naar Patrick.sienaert@lonza.com. De inschrijving is pas definitief na overschrijving van 20 euro met vermelding van groepsnaam op rekeningnummer BE74 7512 0890 5607. (FEL)