Vierdeklassers Klim-Op Bavegem verkennen Gent Frank Eeckhout

27 november 2018

08u35 0 Sint-Lievens-Houtem Het vierde leerjaar van Klim-Op in Bavegem trok onlangs op verkenning door Gent.

In het industriemuseum MIAT, gevestigd in een voormalige katoenfabriek, keken de leerlingen vol bewondering naar de spinmachines uit de industriële revolutie en konden ze aan den lijve ondervinden hoe het was om te werken als kind in de textielfabriek.

In de namiddag trokken de vierdeklassers de stad in voor de ‘kinderrechtenwandeling’. Ze hielden halt in het Gravensteen, het Prinsenhof en de Pacificatiezaal in het stadhuis. Recht op bescherming, recht op een eigen naam en recht op verzorging zijn enkele rechten waar de kinderen dankzij de boeiende uitleg van de gids kennis mee maakten.