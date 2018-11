Verteltheater voor kleuters tijdens voorleesweek Frank Eeckhout

22 november 2018

12u05 0 Sint-Lievens-Houtem Het Sint-Lievensinstituut in Sint-Lievens-Houtem kreeg tijdens deze voorleesweek het bezoek van van Bea en Rita van NEC de pastorie.

Bea en Rita kwamen er voorlezen voor de kleuters van juf Isabelle en juf Martine. Ze vertelden een leerrijk verhaal met behulp van kamishibai prenten. Kamishibai is een Japanse vertelvorm. Er wordt een kastje bij gebruikt, dat je het best kan vergelijken met een poppentheater. In dit theatertje passen tekeningen op A3-formaat. Elke tekening geeft een scène van een verhaal weer. De verteller verschuift de prenten zoals in een tragetekenfilm en vertelt ondertussen het verhaal, dat achteraan op de prenten te lezen staat. De kleuters kregen de mogelijkheid om mee te zoeken, te bewegen, te proeven en te dansen wat voor een tof en leerrijk vertelmoment zorgde.