Verlichtingspalen te koop 22 januari 2018

De gemeente Sint-Lievens-Houterm verkoopt een 24-tal oude verlichtingspalen. Die verlichtingspalen werden vervangen bij de heraanleg van het Marktplein. Het gemeentebestuur heeft beslist om deze als oud ijzer te verkopen aan 30 euro per paal. Wie interesse heeft, kan tot uiterlijk 1 maart een aanvraag tot aankoop indienen met vermelding van het aantal en een verklaring dat de palen worden opgehaald in eigen beheer en in de staat waarin ze zich bevinden. De aanvraag moet worden ingediend onder gesloten omslag in het gemeentehuis, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem.





Bij meer vraag dan aanbod, zal het college de palen toewijzen na loting. (FEL)