Van klassiek schoolkoor naar hedendaags zangkoor Sint-Lievenskoor viert in april 50ste verjaardag Frank Eeckhout

19 maart 2019

16u59 2 Sint-Lievens-Houtem Wat begon al een klassiek schoolkoor groeide in vijftig jaar uit naar een hedendaags zangkoor. Het Houtemse Sint-Lievenskoor scoort vandaag vooral met musicals. Dat was 50 jaar geleden helemaal anders. “In de beginjaren zongen we vooral op grootoudersfeestjes en schoolfeesten in het Sint-Lievensinstituut“, zegt stichtster Lies Mabilde.

In 1969 stonden zestien meisjes uit het internaat in Sint-Lievens-Houtem voor het eerst op het podium tijdens een zangavond met Willem de Meyer. Het enthousiasme was zo groot dat de groep werd uitgebreid met leerlingen van de basisschool van het Sint-Lievensinstituut. “Vanaf dan kregen de zangmomenten een permanent karakter en luisterde het meisjeskoor de wekelijkse vieringen in de Sint-Michaëlkerk op", vertelt Lies Mabilde.

In die 50 jaar beleefde het koor heel wat mooie mooie en unieke momenten. “Op de Koningsfeesten in Gent zongen we voor koning Boudewijn en koningin Fabiola. We waren ook van de partij tijdens de blijde intrede van prins Filip en prinses Mathilde in Gent waar we het paar mochten verwelkomen met een eigen lied. In de Houtemse deelgemeente Zonnegem zongen we voor prins Laurent. De musical van 150 jaar Missio in Brussel, de Plandag van Plan Belgium in Lessive, de happenings van Radio 2 in Wachtebeke, Zaventem en Zomergem, de afscheidsvieringen van inspecteurs van het onderwijs, de optredens op diverse Talenfeesten in Brussel, de Kinderdagen van Bisdom Gent in Melsele, Moerzeke en Oostakker, het blijven voor velen onvergetelijke momenten", mijmert Lies.

Het Sint-Lievenskoor was ook al een aantal keer te zien op het scherm. “We mochten vier keer zingen in een eucharistieviering die rechtstreeks op Eén werd uitgezonden”, vertelt Lies trots. Het Sint-Lievenskoor evalueerde mee met zijn tijd en sinds 2002 waagt het koor zich aan grotere producties. “We brachten een gospelconcert met de Amerikaanse zangeres Lea Gilmore in het Kuipke in Gent. We speelden een kerstconcert met Koen Crucke en Willy Claes en een musicalhappening met Patrick VinX en Ann De Winter. Sinds 2011 zijn daar musicals bijgekomen", besluit Lies.

Op zaterdag 6 april organiseert het Sint-Lievenskoor in zaal Sint-Michaël een feestviering met receptie, foto-en filmvoorstelling en optredens van koorleden en oud-koorleden. Op 5, 6, 12 en 13 oktober brengt het koor in CC De Fabriek in Sint-Lievens-Houtem de musical ’Project Assepoester’, een hedendaagse bewerking van het sprookje ’Cinderella’.