Vakantiedromen in het NEC 22 juni 2018

Wil je tijdens de zomervakantie in alle rust genieten, picknicken in het groen of een wandeling maken langs de vele trage wegen, dan is het Natuureducatief Centrum De Pastorie in Zonnegem een ideale uitvalsbasis. Met een speeltuintje aan de ingang van het domein en een avontuurlijk hindernissenparcours in het achterliggende bos (ingang Nieuwgracht), kunnen groot en klein zich helemaal uitleven. Vergeet voor één keer ook je smartphone niet, want je kan er immers mee op schattenjacht in het domein of gewoon je vakantieherinneringen vastleggen op de gevoelige plaat. Mail tegen 31 augustus je mooiste vakantiefoto, gemaakt in het NEC-domein, naar necdepastorie@sint-lievens-houtem.be (één foto per deelnemer, resolutie min. 300dpi). Vermeld in de mail duidelijk je naam, adres, leeftijd, datum en plaats waar de foto juist is gemaakt, en wie weet maak je kans op een mooie prijs. Opgelet: pastoriegebouw en binnenkoer zijn niet toegankelijk, parkeren op het domein is verboden, honden moeten aan de leiband en afval hoort thuis in de afvalbak. (FEL)