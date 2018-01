Uitgemergelde Mona aan de beterhand 02u34 0 Sint-Lievens-Houtem Mona, de uitgemergelde bulldog uit Sint-Lievens-Houtem, is aan de beterhand. Dat meldt de vzw Animal Trust in Melle, waar het beestje momenteel verblijft.

Toen de medewerkster van Animal Trust Mona (9) oppikte, geloofde ze haar ogen niet. De hond was graatmager, had ingegroeide teennagels en heel veel huidproblemen. "Hij gaat er elke dag met kleine stappen op vooruit", zegt Eline Ghekiere van de vzw. "Ze eet heel goed en slaapt niet constant in haar mandje. Tijdens de verzorging durft ze wel nog te bijten en te grommen, maar dat is in haar geval normaal. Ze is duidelijk erg bang."





Oproep

Omdat de kosten voor de onderzoeken en zorgen voor het beestje fel oplopen, deed Animal Trust een oproep om vrijblijvend geld te storten. Ook die giftenstroom verloopt voorlopig vlot.





"We gaan zeker rondkomen", klinkt het. Het beestje moet nu nog een tijdje in Melle verblijven om wat op krachten te komen. Pas erna kan ze eventueel geadopteerd worden.





(JEW)