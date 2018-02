Twee keer geflitst in amper 10 minuten binnen bebouwde kom 14 februari 2018

M. C. uit Sint-Lievens-Houtem is voor de politierechter in Oudenaarde verschenen omdat de man vorig jaar op dezelfde dag in amper 10 minuten twee keer geflitst werd binnen de bebouwde kom. Een eerste keer met 56 en de tweede keer met 58 kilometer per uur. "Mijn cliënt had zijn kinderen naar school gebracht. Vandaar dat hij op korte tijd twee keer langs dezelfde plek reed", schetste zijn advocaat de omstandigheden. Er werd toen ook vastgesteld dat zijn wagen niet gekeurd was. De politierechter legde hem voor beide feiten een geldboete van 360 euro op. (TVR)