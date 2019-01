Tuintrip naar West-Vlaanderen met Plantenbeurs Frank Eeckhout

16 januari 2019

14u31 1 Sint-Lievens-Houtem Wegdromen in prachtige tuinen, onthaasten én bijleren, dat zijn de basisingrediënten die een tuinweekend tot een succes maken. Op 6 en 7 juli organiseert de Plantenbeurs van Sint-Lievens-Houtem een tuintrip naar West-Vlaanderen.

Reisgids is tuin- en landschapsarchitect Kris Van Cauter uit Erpe-Mere. Op het programma staan uniek tuinen, van plattelandstuinen tot tuinen van gerenommeerde tuinarchitecten. “In het verleden stonden succesvolle tuintrips naar Nederland, Frankrijk en Engeland op het programma. Dit jaar trekken we naar West-Vlaanderen en worden opnieuw prachtige privétuinen bezocht, waarbij de tuineigenaren en/ of –ontwerpers persoonlijk zorgen voor het onthaal. Op het programma staan zowel een paar hedendaagse als historische tuinen, waarbij de deuren exclusief voor de groep worden opengezet. Op zaterdag staan het Krompelhof in Bellem, de Bonemhoeve in Damme en de romantische tuin van Willy Dewulf uit Blankenberge op het programma. Op zondag worden het Hof te Leie, Utopia, de Hoeve Suytem, Boereweg en Meilebek bezocht", zegt Jo Dedeurwaerder.

De deelnameprijs bedraagt 225 euro per persoon en in deze prijs is zowat alles inbegrepen: overnachting in half pension, vervoer met luxe autocar, inkomgelden voor de tuinen, ontbijt op zaterdag- en zondagochtend. Alle deelnemers ontvangen een handige reisgids en persoonlijke reisbegeleiding. Inschrijven kan via mail naar jo.dedeurwaerder@skynet.be.