Thierry en Christine winnen finale van TC 2001 Frank Eeckhout

25 augustus 2018

14u36 1 Sint-Lievens-Houtem Thierry De Cooman bij de mannen en Christine Van Der Heyden bij de vrouwen hebbend e finale van het kampioenschap TC 2001 in Sint-Lievens-Houtem gewonnen.



Het werd een spannende strijd, waarbij alle finalisten tot het uiterste gingen. Maar alweer stond geen maat op de kampioenen van vorig jaar en zo konden zij hun titel met een jaartje verlengen. Christine Van Der Heyden won haar finale tegen Maya De Groot met 6-3 en 6-0. Thierry De Cooman haalde zijn slag thuis tegen Sam Alliet met 6-2 en 6-2.

Zondag 26 augustus is iedereen welkom op de jaarlijkse barbecue van TC 2001 in zaal Sint-Michael in Sint-Lievens-Houtem.