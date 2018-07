Theo Franken op lokale N-VA-lijst 03 juli 2018

N-VA sint-Lievens-Houtem pakt uit met een opvallende naam voor de lokale gemeenteraadsverkiezingen. Op plaats vier komt Theo Franken. "Het betreft niet onze staatssecretaris voor Asiel en Migratie, maar wel de vroegere bekende Bavegemse DJ Frank de Roo van Radio Mexico en Radio Rio", vertelt plaatselijk voorzitter Marc Degroote. DJ is de huidig Business Accountmanager in de banksector al een poos niet meer. "Maar in zijn vriendenkring heet hij nog steeds Theo", luidt het bij partijgenoten. N-VA pakt overigens uit met nog elf nieuwkomers. Lijsttrekster wordt Nadia de Troyer, Degroote komt op twee en gemeenteraadslid David Clinckspoor op drie. Lijstduwer is Michel D'Hauwers. (KMJ)