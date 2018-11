Thematent open voor iedereen Didier Verbaere

11 november 2018

Bretagne is de gastregio in de thematent op de Winterjaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem en die tent stond zaterdagavond voor het eerst ook open voor het grote publiek tijdens de openingsavond van de kermis. Andere jaren was het de stek voor genodigden, standhouders en notabelen. “De jongste jaren kon iedereen pas 22 uur ook terecht in de tent maar we willen dat dit feest een volksfeest is voor iedereen vanaf de eerste minuut”, legt burgemeester Lieven Latoir uit. Het hele weekend lang kan je er kennis maken met lekkernijen uit de Bretoense regio zoals oesters, wijnen, fijne vleeswaren en hartige koeken.