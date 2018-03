Thema-avond over bieren van brouwerij De Rijck 15 maart 2018

02u45 0

Pasar Sint-Lievens-Houtem organiseert op zaterdag 24 maart om 19 uur een thema-avond over bieren van de Herzeelse brouwerij De Rijck in hun clubhuis in de Kloosterstraat. An De Rijck zal die avond als inleiding de historiek uiteenzetten en door middel van enkele sfeerbeelden de aanwezigen kennis laten maken met deze familiebrouwerij. Daarna worden zes bieren geproefd die door de brouwster worden toegelicht. Tijdens deze pauze wordt een degustatiebordje aangeboden. Inschrijven kan tot 20 maart bij Gilbert Van Wassenhove op het nummer 053/62.56.03 en kost 10 euro voor de proeverij met degustatiebordje of 5 euro voor het degustatiebordje met consumptie naar keuze. (FEL)