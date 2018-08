The Kids en Raymond van het Groenewoud op feesteditie Fabrieksconcerten Frank Eeckhout

27 augustus 2018

10u34 1

De legendarische punkhelden van The Kids en Raymond van het Groenewoud staan op zaterdag 1 september op het podium van de Fabrieksconcerten in Sint-Lievens-Houtem. "Onze tiende jaargang sluiten we af met een festival op de voormalige terreinen van Livinus", zegt Nils Stevens.

Eind 2008 kregen een aantal vrienden uit het Houtemse verenigingsleven het idee om ook in hun gemeente een eigen reeks zomerconcerten te organiseren. Tien jaar later zijn de Fabrieksconcerten een vaste waarde geworden in Sint-Lievens-Houtem. "Voor onze drie zomerse concerten op de binnenkoer van CC De Fabriek wisten we drie oude bekenden te strikken. De apotheose van ons tienjarig bestaan vieren we zaterdag met enkele kleppers. Springkastelen, foodtrucks, frisse dranken en stevige muziek moeten voor een gezellige sfeer zorgen op het festivalterrein", verwacht Stevens.

De deuren gaan open om 14 uur en een half uur later geeft dj Zina de aftrap van het hoogtepunt van de muzikale zomer in Houtem. "Deze Hillegemse 15-jarige heeft al tonnen ervaring achter de draaitafel. Daarna is het de beurt aan de Ketnetband om een swingende en knettergekke show te brengen. In de vooravond komen we even tot rust met lekkere hapjes en drankjes tijdens het aperitiefconcert van de Revival Big Band uit Zottegem.Hun muziek wordt de ideale inleiding voor de swingende rock’n roll van Fifties Fever."

Met het vallen van de avond wordt ook de muziek iets steviger. "Daar zorgen de legendarische punkhelden van The Kids met frontman Ludo Mariman voor. De headliner van onze festivaldag is Raymond Van Het Groenewoud", besluit Stevens.

D’s Bart Van De Keer en Daddy Cool sluiten af met een openluchtfuif. De toegang is gratis.