Taalvakanties voor 4 tot 13-jarigen 30 juni 2018

De vzw PLUS taalvakanties organiseert deze zomer vijfdaagse taalstages Frans in Vrije Basisschool Sint-Lievensinstituut aan de Markt van Sint-Lievens-Houtem.





Doelgroep zijn kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Deze taalstages zijn een Franse mix van woordenschat, conversatie, spel en ontspanning. In kleine groepen wordt al spelend de taal van Molière geoefend. Geïnteresseerden hebben keuze uit twee stageperiodes. Eentje start op 30 juli, de andere op 6 augustus. Meer info via 053/63.02.48 of via www.vzwplus.be. (FEL)