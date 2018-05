Strengere regels voor ILvA-stort 14 mei 2018

Een poging van de intercommunale ILvA om de hoge hoeveelheid kobalt in het afvalwater van het stort van Vlierzele te regulariseren is op een (halve) sisser uitgedraaid. De intercommunale vroeg een nieuwe vergunning zodat de wettige norm van 0,6 microgram per liter kon overschreden worden tot de 12 microgram per liter die er recent gemeten werd. Buurtbewoners en het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem zagen dat niet zitten. Kobalt is matig giftig en zou kankerverwekkend kunnen zijn. ILvA betwist dit. Voor de intercommunale is er ook bij een concentratie van 12 microgram geen gevaar voor de volksgezonheid. De provincie ziet dat anders en volgt het gemeentebestuur. Daardoor mag het afvalwater van het stort voortaan maximum 6 microgram, nog steeds tien keer meer de wettige norm, bedragen. (KMJ)