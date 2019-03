Stoere mannen tonen peperkoeken hart in ‘BAARD!’, een boek dat levens redt Frank Eeckhout

05 maart 2019

16u32 0 Sint-Lievens-Houtem Een boek dat levens redt. Zo ziet Michael Troffaes (46) “BAARD!”, het boek met foto’s en persoonlijke verhalen van stoere, bebaarde mannen dat hij binnenkort wil uitbrengen. “De opbrengst uit de verkoop schenk ik aan het departement Kankeronderzoek van KU Leuven. Om de productie van het boek te financieren, organiseer ik een crowdfunding", vertelt Michael.

“Vorig jaar, eind maart. Het was alsof de wereld bleef stilstaan. Ik kreeg dat ene telefoontje dat niemand ooit wil ontvangen. Mijn mama was overleden aan longkanker", mijmert Michael. De dagen, weken en maanden die volgden waren enorm zwaar voor de veertiger. Maar als fotograaf had hij al snel het gevoel dat hij het verlies van zijn moeder op een creatieve manier een plaats kon geven. “Die emotionele rollercoaster wou ik omzetten in een visuele herinnering. Een herinnering die ook nog impact kon hebben op het leven en welzijn van anderen.”

En dus begon Michael intieme portretten te maken van mannen met baarden. “Niet toevallig want ik heb er zelf ook één. Dat schept meteen een band. Maar de baard is hier vooral symbolisch. Voor kankerpatiënten die chemotherapie moeten ondergaan, is het verlies van hun haar een extra klap bovenop de zware, emotionele tijden die ze al moeten doorstaan. Met mijn portretten wil ik daar een antwoord op bieden. De geportretteerde mannen bieden al jarenlang liefde en genegenheid aan hun baard. Achter hun stoere uiterlijk schuilt vaak een klein, peperkoeken hart. Precies die emotie wilde ik op foto vastleggen", gaat Michael verder.

Uitgever gevonden

Wat begon als een klein project met een paar foto’s van stoere mannen met baarden, veranderde al snel in een intieme reeks portretten van meer dan 80 bebaarde modellen. Die reeks wil hij, samen met getuigenissen van hemzelf en de modellen, bundelen in een boek. “Elk van de modellen heeft zijn eigen beweegreden om zich achter dit project te scharen. Ieder van hen heeft zijn heel specifieke levensverhaal, vol moeilijke momenten, momenten van wanhoop en pijn, maar ook van hoop, van intens geluk. Die emoties wil ik vatten in het boek. Met Matador Uitgeverij heb ik zelfs al een uitgever gevonden die sterk gelooft in het project.”

De opbrengst van de boekenverkoop maakt Michael over aan het departement Kankeronderzoek van de KU Leuven. “Er zijn zoveel organisaties die zich inzetten voor de strijd tegen kanker. Maar ik wil dat mijn bijdrage écht gebruikt wordt voor het onderzoek naar kankerbestrijding.” Om de productie van het boek te financieren, organiseert Michael tot 29 maart een crowdfunding. In anderhalve week tijd verzamelde hij al zo’n 4.000 euro. Ook de Brusselse rapper Zwangere Guy betuigt zijn steun aan het project. “Hij is niet alleen een van de modellen in het boek, hij geeft ook onze crowdfunding een duwtje in de rug. “Het meest intieme portret op groot formaat dat ik van hem kon maken, wordt op zondag 24 maart per opbod verkocht in zijn pop-upwinkel aan de Vlaamsesteenweg in Brussel. Het is een uniek stuk. De helft van de opbrengst gaat naar onze crowdfunding, de andere helft naar de 1.000 km voor Kom op Tegen Kanker, een project dat Guy steunt.”

Het streefdoel is om met de crowdfunding minstens 6.000 euro op te halen. “Het mag natuurlijk nog veel méér zijn. Een deel van het vergaarde geld gaat naar de productie en druk van het boek. Hoe meer bijdragen we verzamelen, hoe groter de som die we aan het kankeronderzoek kunnen schenken", besluit Michael.

Een bijdrage storten kan via https://nl.ulule.com/baard/