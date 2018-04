Stoelendans bij Nieuw Houtem zes maanden voor verkiezingen RUTGER LIEVENS

05 april 2018

15u11 0

Zes maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen komt er een politieke stoelendans in Sint-Lievens-Houtem. Eerste schepen Sofie Boeykens, de gedoodverfde opvolgster van burgemeester Lieven Latoir, doet een stap opzij. Zij lag in pole-position om Latoir op te volgen tot hij besliste om zelf de lijst te trekken. Daardoor zou Tim De Knijf nu eerste schepen worden en heeft hij nu de beste papieren om op termijn Latoir op te volgen. Jan Van Den Bossche vervangt Boeykens in het schepencollege.





Ook OCMW-voorzitter Peter De Naeyer doet een stap op zij. Zijn vervanger wordt schepen Sabrina Coppens en daardoor komt Tim De Groote het schepencollege binnen. Wat er aan de basis ligt van de stoelendans is voorlopig niet duidelijk, maar mogelijks heeft de interne strijd om de opvolging van Lieven Latoir er iets mee te maken.