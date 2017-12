Stevige brand in landbouwbedrijf 02u45 0 Foto Eeckhout Een landbouwmachine en opgeslagen hooi vatten vuur. Sint-Lievens-Houtem Op het einde van 's Hondshuffel in Sint-Lievens-Houtem is vrijdagmiddag brand uitgebroken in het landbouwbedrijf De Saedeleer. Een landbouwmachine die achteraan stond, vatte vuur.

In een mum van tijd nadat de landbouwmachine vuur vatte, vlogen ook verschillende hooibalen in brand. De brandweerposten van Sint-Lievens-Houtem en Herzele werden omstreeks 14 uur gealarmeerd. Zij kwamen met een dertigtal manschappen ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen.





Dierenarts

Omdat de runderstal door de brand werd gevuld, evacueerde de brandweer een viertal runderen. "We hebben die dieren in veiligheid gebracht en een dierenarts zal ze straks nog controleren", vertelt Marc De Raedt van de brandweer. Behalve de landbouwmachine bleef de schade relatief beperkt. "Veiligheidshalve trekken we wel alle hooi open om zeker te zijn dat alle vuur gedoofd is." (FEL)