Sterzingen en koekenbak voor De Warmste Week in Klim-Op Bavegem Frank Eeckhout

11 december 2018

08u51 0 Sint-Lievens-Houtem Met een koekenbak en sterzingen wordt het opnieuw een warme Kerst in basisschool Klim-Op in Bavegem. De opbrengst gaat integraal naar Ride2Live en Welzijnszorg.

De Warmste Week gaat ook dit jaar niet onopgemerkt voorbij in Klim-Op. “. De leerlingen van de lagere school en van de derde kleuterklas trekken op vrijdagnamiddag 21 december rond in het dorp. Met een lied en een kerstwens wordt van deur tot deur aangebeld om te ‘Sterzingen’ ten voordele van Welzijnszorg", zegt directeur Jo Dedeurwaerder.

Vanaf 15 uur is iedereen welkom in het ‘Warmste Kerst Café’ op de speelplaats van de school. “Het oudercomité verkoopt er warme chocolademelk en glühwein ten voordele van Ride2Live. In het Hemelvaartweekend nemen immers vier ploegen deel aan de 1.000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker. Ook de opbrengst van onze koekenbak gaat naar Ride2Live"; besluit de directeur.