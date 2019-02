Snelheidsduivels scheuren met meer dan 100 per uur door zone 30 op Marktplein: 131 per uur hoogst gemeten snelheid Frank Eeckhout

01 februari 2019

10u29 0 Sint-Lievens-Houtem Maar liefst 23 snelheidsduivels werden geregistreerd met een snelheid boven de 100 per uur in de zone 30 op het Marktplein in Sint-Lievens-Houtem. “Er werd zelfs een snelheid van 131 per uur gemeten", zegt schepen van Mobiliteit en Verkeer Tim De Groote (NH).

Marc De Groote (NH) polste donderdag op de gemeenteraad naar de cijfers van de snelheidsmetingen op het Marktplein. Sinds de heraanleg van de markt werd daar een maximum snelheid van 30 per uur ingevoerd. “Het toestel dat de metingen registreert, hangt daar al enkele weken. Ook vorig jaar werden al eens metingen uitgevoerd. Wat leren jullie daaruit", vroeg Degroote.

Lees verder onder de foto’s.

Schepen Tim De Groote wist dat die vraag kwam en had de cijfers opgevraagd. “In oktober hebben we al eens zeven dagen metingen uitgevoerd, deze maand zitten we aan 19 dagen. Op die 26 dagen werden maar liefst 159.281 voertuigen geregistreerd. In de richting van de kerk ligt de gemiddelde snelheid op iets minder dan 26 per uur. In de andere richting is dat net boven de 30 per. Al zitten er uiteraard wel wat uitschieters bij. De hoogst gemeten snelheid is 131 per uur in de richting van de kerk en 114 per uur in de andere richting. Daarnaast werden nog 21 metingen geregistreerd boven de 100 per uur", antwoordde de schepen.

De politie voerde al verschillende keren snelheidsmetingen uit op het Marktplein. Opmerkelijk detail: de metingen worden uitgevoerd in een schoolomgeving.