Sluikstorter dumpt zetel op Vlierzeledorp Schepen doet oproep naar getuigen Frank Eeckhout

27 februari 2019

17u01 5 Sint-Lievens-Houtem Een sluikstorter heeft zijn oude zetel gedumpt op Vlierzeledorp in de Houtemse deelgemeente Vlierzele.

Schepen van Leefmilieu Tim De Knyf voelt zich vastberaden en gaat op zoek naar de dader. “Wie weet van wie deze zetel zou kunnen zijn? Heb je toevallig gezien wie deze zetel heeft afgezet op Vlierzeledorp of heb je gezien met welk voertuig? Laat het mij gerust weten, via privébericht of via mail naar tim.deknyf@sint-lievens-houtem.be", doet de schepen een oproep. Voor de dader ligt een boete klaar van 1.000 euro vermeerderd met de opruimingskosten.