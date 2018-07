Sint-Michaëlkerk centraal op Open Monumentendag Frank Eeckhout

23 juli 2018

Op de Open Monumentendag van zondag 9 september wordt de Sint -Michaëlkerk van Sint-Lievens-Houtem in de kijker gezet. Deze prachtige kerk, met zijn Romaans koor en zijn tot nog toe minder gekende unieke Livinuscrypte en etagekapel, zal de bezoeker zeker weten te verrassen. Van 10 tot 18 uur zijn er doorlopend gidsbeurten. De organisatie is in handen van Heemkunde Houtem in samenwerking met de gemeente Sint-Lievens-Houtem en de kerkfabriek Sint-Michaël. De bezoekers kunnen er die dag ook genieten van een tentoonstelling van foto's en tekeningen.