Sint-Lievensinstituut maakt werk van nieuwe voorgevel Frank Eeckhout

18 januari 2019

13u20 0 Sint-Lievens-Houtem Het Sint-Lievensinstituut in Sint-Lievens-Houtem krijgt een nieuwe voorgevel. “Maar we gaan wel de authenticiteit van het klooster bewaren", verzekert directeur Paul De Roo.

Van oktober tot en met december 2018 zijn er bijna 18 miljoen euro aan subsidies toegekend voor scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen. 85 scholenbouwprojecten in Oost-Vlaamse scholen krijgen middelen toegewezen om hun gebouwen te vernieuwen en te moderniseren. Bijna 122.000 euro gaat naar het Sint-Lievensinstituut. ”Les geven én krijgen in moderne schoolgebouwen die voldoen aan de huidige normen is een win-win. Het stimuleert leerkrachten om te werken en leerlingen om te leren. De inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen blijft onverminderd voortduren", zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Met het geld gaat het Sint-Lievensinstuut de voorgevel verfraaien. “De gevel van het oude klooster wordt enkel opfrist om het authentieke uitzicht te behouden. De rest van de gevel en de inkom van de school worden grondig vernieuwd. Daar deel krijgt een moderne en kleurige look. Als alles vlot verloop kunnen de werken in augustus starten", zegt directeur Paul De Roo.