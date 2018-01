Sint-Lievensinstituut blaast oude hobby nieuw leven in 02u49 0 Foto Frank Eeckhout

Het Sint-Lievensinstituut maakt van de gure wintermaanden gebruik om een oude hobby nieuw leven in te blazen: het handwerk.





"We starten met eenvoudige naaitechniekjes om tot een leuk resultaat te komen. Elke maandag komen we daarvoor samen in de zorgklas. De kinderen krijgen de basisbeginselen aangeleerd en kiezen een ideetje uit waaraan ze willen werken", laat Kristel Van den Rijse weten.





(FEL)