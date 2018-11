Sint en piet rijden met tandem de speelplaats op Frank Eeckhout

13 november 2018

11u55 0 Sint-Lievens-Houtem Het was even schrikken toen Sint-Maarten en zijn pieten met een tandem de speelplaats van Klim-Op Bavegem kwamen opgereden.

Het jaarthema in Klim-Op draait immers helemaal rond beweging, en dat wilden ze graag ondersteunen. De leerlingen waren enthousiast en verwelkomden het hoog bezoek passend. In de voormiddag bezocht Sint-Maarten en zijn gevolg alle klassen van de school, in de namiddag woonden ze de show bij die de kleuters brachten tijdens het grootoudersfeest. Ook de juffen gaven het beste van zichzelf in een opzwepend dansnummer.