Schouwbrand 22 februari 2018

02u45 0

Brandweerposten Letterhoutem en Zottegem werden gisterennamiddag opgeroepen voor een schouwbrand in de Doelstraat in Sint-Lievens-Houtem. De brandweermannen haalden meteen de houtkachel uit de woning om erger te voorkomen. Na controle bleek de schouw verstopt te zitten. Via de ladderwagen werd de schouw gereiningd. Tijdens de interventie bleef de Doelstraat afgesloten voor het verkeer. (FEL)