Schouwbrand zorgt even voor paniek op Molenkouter Frank Eeckhout

03 april 2019

21u07 0 Sint-Lievens-Houtem Een schouwbrand heeft woensdagavond even voor paniek gezorgd op de Molenkouter in Sint-Lievens-Houtem.

Het was een buurtbewoner die de rook opmerkte en de hulpdiensten alarmeerde. “Ik ben gaan aanbellen maar kreeg niet meteen gehoor. Na wat aandringen ging de deur toch open. De rook kwam toen al vanonder de dakpannen. De bewoners van de woning heeft meteen een emmer water in de kachel gegoten. Toen de brandweer arriveerde was alles zo goed al onder controle", getuigt de buurtbewoner. Brandweerposten Sint-Lievens-Houtem en Herzele kwamen ter plaatse om de schouw te controleren. Tijdens de interventie van de brandweer was de Molenkouter afgesloten voor het verkeer.