Schoolkinderen helpen 10.000 bomen en struiken planten 16 maart 2018

02u46 0

In natuurgebied Cotthem in Sint-Lievens-Houtem hebben gisteren 450 schoolkinderen van VBS Klim-Op, Gemeenteschool De Zonnevlier, Basisschool Hofkouter en VBS Sint-Lievensinstituut een handje toegestoken bij het planten van 10.000 bomen en struiken. Ook de bewoners van Huize Vander Schueren en het Agentschap voor Natuur en Bos kwam helpen. Na afloop kon iedereen aanschuiven voor een kom verse soep of chocolademelk en een aandenken aan het standje van Natuurpunt Houtem. Cotthem bestaat uit grote en kleine bosgebieden, afgewisseld met open akkergebieden en gesloten gebieden met weilanden. De meanderende Cotthembeek vormt de levende ader in dit landschap. (FEL)