Schermutseling na winterjaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem eindigt met messteek, beklaagde houdt onschuld staande in de rechtbank Lieke D'hondt

01 april 2019

14u59 0 Sint-Lievens-Houtem Een 63-jarige man uit Sint-Lievens-Houtem heeft zich in de rechtbank moeten verantwoorden op verdenking van slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De man zou op de winterjaarmarkt een paardenhandelaar met een mes in de rug gestoken hebben, maar hij ontkent.

De winterjaarmarkt van 2016 in Sint-Lievens-Houtem heeft voor L.V. nog een staartje gekregen in de correctionele rechtbank. De man kreeg het aan de stok met een paardenhandelaar uit Mere toen die met zijn vrachtwagen voor zijn deur parkeerde terwijl dat niet mocht. Het kwam tot een schermutseling waarbij het slachtoffer en de beklaagde met verkeersborden over en weer begonnen te sleuren. Daar kwam abrupt een einde aan toen bleek dat het slachtoffer in de rug was gestoken met een mes. “We mogen van geluk spreken dat de beklaagde zich vandaag moet verweren voor slagen en verwondingen en niet voor poging tot doodslag”, zegt de procureur. “Het slachtoffer had een wonde van vier tot vijf centimeter diep in zijn rug, dwars door zijn dikke winterkledij heen. De beklaagde blijft wel volhouden dat hij niet heeft gestoken en het mes is ook nooit teruggevonden, maar uit het dossier blijkt dat hij de enige is die het gedaan kan hebben. Hij heeft het mes waarschijnlijk weggemoffeld.” Het Openbaar Ministerie vordert een celstraf van een jaar en een boete van 900 euro met uitstel.

Geen mes

De beklaagde blijft in de rechtbank ontkennen dat hij met een mes heeft gestoken en vraagt de vrijspraak. “Mijn cliënt was wel geagiteerd en opgejaagd omdat het slachtoffer zijn vrachtwagen geparkeerd had waar dat niet mocht en hij de verkeersborden en paaltjes zomaar verplaatste, maar hij heeft niemand gestoken. Hij had ook helemaal geen mes bij. Wij weten niet wat er precies is gebeurd, maar misschien gaat het om een oude wonde die opnieuw open is gegaan, of heeft de man zich verwond aan het verkeersbord? Het is niet aan ons om aan te tonen wat er wel is gebeurd, maar mijn cliënt heeft hem alleszins niet gestoken. Bij de huiszoeking en de fouillering achteraf is trouwens geen mes gevonden”, pleit de advocate van de man.

De rechter neemt de zaak in beraad en zal op 6 mei oordelen.