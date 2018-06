SC41 Stamcafé tweede op tornooi supportersclubs 07 juni 2018

SC41 Stamcafé, de Houtemse supportersclub van RSC Anderlecht, is tweede geworden op het voetbaltornooi van supportersclub Purple Haze uit Keerbergen. Een tweede team van SC41 Stamcafé werd 24ste. Het tornooi van Purple Haze is de laatste jaren uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor supportersclubs van Anderlecht en Ajax Amsterdam.





Aan het tornooi namen maar liefst 45 ploegen deel. In de finale verloor SC-41 Stamcafé in de slotminuut met 2-1 van een team uit het Antwerpse.





(FEL)