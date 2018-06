Rioleringswerken in Lindestraat 29 juni 2018

Farys voert vanaf maandag 2 juli werken uit aan de riolering in de Lindestraat in Bavegem tussen de Dikke Linde en Bussegem. Voor deze werken wordt de volledige rijweg opgebroken met grote verkeershinder tot gevolg. De volledige rijweg is voor geen enkele vorm van verkeer toegankelijk tijdens deze werken. Er wordt een wegomlegging voorzien via de Sint-Fledericusstraat, Vlierzeledorp, Vlierstraat, Klein Zottegem, Keiberg, Meulestraat, Sint Antoniusstraat en Benedenstraat en omgekeerd. De werken moeten op 6 juli klaar zijn. (FEL)