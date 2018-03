Repair Café 10 maart 2018

NEC De Pastorie houdt op zaterdag 17 maart tussen 11 en 16 uur een Repair Café in De Garage in Bavegem. Je kan er gratis kapotte spullen zoals textiel, elektro, fietsen, scharen, messen en pc's laten repareren. Je mag ook zelf een handje toesteken. Het Muziekcentrum Bavegem staat in voor een muzikale noot. Info: info@repaircafehoutem.be of 0478/63.45.69. (FEL)