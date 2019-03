Repair Café in muziekcentrum De Garage Frank Eeckhout

11 maart 2019

17u12 1 Sint-Lievens-Houtem NEC De Pastorie houdt op zaterdag 16 maart tussen 10 en 16 uur een Repair Café in De Garage in Bavegem.

Je kan er gratis kapotte spullen zoals textiel, elektro, fietsen, scharen, messen en pc’s laten repareren. Je mag ook zelf een handje toesteken. Het Muziekcentrum Bavegem staat in voor een muzikale noot. Het Repair-team bestaat momenteel uit twaalf vrijwilligers. “Toch zijn wij nog steeds op zoek naar helpende handen voor textielherstellingen. Ben je handig met de naaimachine of wil je een andere vaardigheid of kennis delen, kom dan gerust eens kennis maken", laat Rita Van Stappen weten. Info: info@repaircafehoutem.be of 0478/63.45.69.