Reorganisatie jeugdhuis mislukt: Reflex sluit opnieuw de deuren Frank Eeckhout

07 januari 2019

16u32 4 Sint-Lievens-Houtem Een poging van de de Houtemse jeugddienst en de eigen Raad van Bestuur om jeugdhuis Reflex nieuw leven in te blazen, is mislukt. Het feestje op oudejaarsavond was voorlopig het laatste in een lange rij want de deuren blijven voorlopig dicht. “We bekijken of we het jeugdhuis kunnen omvormen tot jeugdcentrum", zegt schepen Tim De Knyf (NH).

Twintig jaar bestaat Jeugdhuis Reflex en dat zou vorig jaar in mei gevierd worden met een grote receptie. Wanbeheer zorgde er toen voor dat de Raad van Bestuur het jeugdhuis tijdelijk sloot. De reden voor deze sluiting was te zoeken bij de verantwoordelijkheidszin, of eerder het gebrek daaraan, bij een deel van de medewerkers. De laatste maanden kwam er amper nog geld op de rekening. Integendeel. De opbrengsten van drankgebruik stonden niet meer in verhouding met wat elke week werd aangekocht. Dat wil dus zeggen dat er heel wat drank gratis over de toonbank ging. Ook werd het jeugdhuis vaak in erbarmelijke staat achtergelaten. Daarom werd beslist om de werking van het jeugdhuis even ‘on hold’ te zetten en te herbronnen.

Om het jeugdhuis weer op de rails te krijgen, ging de gemeente op zoek naar een tijdelijke projectmedewerker. Die werd gevonden in de persoon van Lieze De Middeleir. Wat goed was werd behouden, wat fout was werd rechtgetrokken. “Omdat 85 procent van de ondervraagden aangaf op vrijdagavond over de meeste vrije tijd te beschikken, plannen we onze wekelijkse openingsavond voortaan op vrijdag. Als alles vlot verloopt en als we op voldoende medewerkers kunnen rekenen, kunnen daar extra openingsavonden aan toegevoegd worden. Maar om 3 uur gaan de deuren steevast dicht", klonk het in augustus.

Enkele vrijwilligers kwamen de rangen versterken en jeugdhuis Reflex leek weer op het goede spoor te zitten. Maar al gauw haakten enkele nieuwe medewerkers af. Ook de tijdelijke projectmedewerker zocht andere oorden op. En opnieuw werd de viering van het 20-jarige bestaan afgevoerd. Op oudejaarsavond opende het jeugdhuis een laatste keer de deuren. Schepen Tim De Knyf geeft toe dat de reorganisatie mislukt is. “Het enthousiasme bij de herstart deze zomer was nochtans groot. Maar in plaats van het rustig aan te doen, vloog de nieuwe ploeg er keihard in. Dat heeft zich enkele maanden later gewroken waardoor de werking steeds op dezelfde schouders kwam te liggen en de vrijwilligers afhaakten", zegt De Knyf.

Voor 2019 ziet jeugdhuis Reflex alvast af van de jaarlijkse subsidies. “Dat geld, zo’n 2.600 euro, wordt verdeeld onder de andere jeugdverenigingen. Ondertussen bekijken we met de nieuwe projectmedewerker of we het jeugdhuis niet kunnen omvormen tot jeugdcentrum. We willen immers dat jongeren een uitvalsbasis hebben in onze gemeente. De medewerkers van het jeugdhuis kunnen dan één keer per maand achter de toog staan. De andere weekends kunnen dan ingevuld worden door andere jeugdverenigingen en de gemeente", besluit De Knyf.